Магия вне Хогвартса: наружная 3D-реклама «Колеса времени» в Лондоне захватывает дух

Добро пожаловать назад в будущее. 3D-реклама сериала «Колесо времени» в Лондоне на площади Пикадилли производит неизгладимое впечатление и невольно заставляет вспомнить трилогию Роберта Земекиса. Всего на пяток лет ведь дедушка ошибся!



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Многосерийная экранизация знаменитого книжного цикла Роберта Джордана начнёт повествование с великой миссии Морейн Дамодред (Розамунд Пайк) из могущественного женского ордена Айз Седай. Вместе с разношёрстной компанией попутчиков она отправится на поиски человека, от которого зависит судьба мира.

Компанию Пайк составляют Дэниел Хенни, Мадлен Мэдден, Барни Харрис, Маркус Рутерфорд, Йоша Страдовски, Майкл Макэлхаттон, Дэрил Маккормак и Софи Оконедо. Шоураннер сериала — Рейф Джадкинс («Анчартед: На картах не значится»).

Первые три серии эпического фэнтези выходят в эту пятницу, 19 ноября, на потоковом сервисе Amazon Prime. Оставшиеся эпизоды будут выходить еженедельно вплоть до 24 декабря. Второй сезон «Колеса времени» уже снимают.