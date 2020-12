Кристоф Вальц сыграет Михаила Горбачёва в мини-сериале о встрече в Рейкьявике

Paramount Television Studios готовит политическую драму «Рейган и Горбачёв», где генсека ЦК КПСС сыграет Кристоф Вальц, а президента США — Майкл Дуглас. Мини-сериал по книге Reagan at Reykjavik: Forty-Eight Hours That Ended the Cold War срежиссирует Джеймс Фоули («Карточный домик»).

В центре сюжета окажется драматизированная версия событий 1986 года, когда состоялся памятный саммит в Рейкьявике, сыгравший ключевую роль в завершении эпохи холодной войны. Во время личной встречи лидеры сверхдержав Горбачёв и Рейган в частности обсуждали возможность кардинального сокращения ядерного вооружения обеих стран.

Фоули, Вальц и Дуглас также выступают исполнительными продюсерами проекта, который пока не обзавёлся платформой вещания.