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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Закари Ливай по-прежнему борется за фильм по сериалу «Чак» и кажется побеждает

Источник: NBC

До того, как Закари Ливай стал дисишным супергероем («Шазам!», «Шазам! Ярость богов»), он был скромным парнем в гиковском сериале «Чак», где он играл титульного персонажа, у которого периодически включались разные шпионские возможности. Также там играли Ивонн Страховски, Мэттью Бомер и Адам Болдуин.

Сериал продержался прилично — пять сезонов. Но Ливай по-прежнему старается снять по мотивам шоу полнометражное кино. И кое-какие подвижки есть:

Я пытался запустить кино по «Чаку» задолго до окончания сериала. Мы фактически каждую неделю делали мини-экшен фильм без нормального бюджета и времени. Так что с деньгами и временем мы могли бы снимать сногсшибательные фильмы и выкладывать их в сеть или типа того. С 2012 года я не даю никому покоя. И сейчас, кажется, я достучался до нужных людей. Недавно мы собрались с Джошем Шварцем и Крисом Федаком — создателями сериала — и очень плодотворно поговорили на эту тему.

Это, конечно, не официальный анонс.

Шоу принадлежит Warner Bros у студии есть стриминговый сервис HBO Max. Что ещё нужно?

Теги
ЧакЗакари ЛивайHBO Max
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