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«Манускрипт всевластия» — кадр из второго сезона фэнтези-драмы с Мэттью Гудом и Терезой Палмер

Официальный твиттер-аккаунт сериала «Манускрипт всевластия» опубликовал первый кадр из продолжения многосерийного фэнтези. Второй сезон расскажет о житье-бытье главных героев в Лондоне елизаветинской эпохи.

Мистическая драма по книжной трилогии Деборы Харкнесс All Soul рассказывает об историке и специалисте по древним рукописям Диане Бишоп (Тереза Палмер), которая ко всему прочему ещё и потомственная ведьма. Однажды к ней в руки попадает легендарный манускрипт «Книга жизни», и Диана обнаруживает, что её магические способности невероятно велики. А ещё девушка влюбляется в древнего вампира Мэттью Клермонта (Мэттью Гуд). Ничто из вышеперечисленного не сулит главной героине лёгкой жизни.

За сценарий второго сезона отвечают Сара Доллард («Ты, я и Апокалипсис») и Сьюзи Конклин («Мушкетёры»). Производством занимается Bad Wolf Productions («Тёмные начала»).

Кадры из сериала «Манускрипт всевластия»
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