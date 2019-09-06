Режиссёр «Чудо-женщины» будет делать сериалы для Netflix

Потоковый сервис Netflix продолжает рекрутировать таланты, на днях заключив трёхлетний контракт с режиссёром, сценаристом и продюсером Пэтти Дженкинс (кинодилогия «Чудо-женщина», «Имя мне — ночь»).

По условиям договора, стоимость которого оценивается в $ 10 млн, Дженкинс будет участвовать в разработке нескольких многосерийных проектов Netflix в качестве сценариста, продюсера и, возможно, режиссёра.

Вице-президент по оригинальному контенту Ченнинг Данги отметила, что они будут счастливы посотрудничать с Пэтти Дженкинс и помочь воплотить её идеи в жизнь на экране. Режиссёр-сценарист в свою очередь призналась, что ждёт не дождётся, когда сможет приступить к работе над проектами в сотрудничестве с командой Netflix.