 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Новые игры сентября 2019: Gears 5, GreedFall, Borderlands 3 и The Surge 2 «Хранители» Дэймона Линделофа получили точную дату выхода «Восхождение Героя Щита» продлили сразу на два сезона «Острые козырьки» вернулись на экраны с личным рекордом Кит Харрингтон сыграет Чёрного рыцаря в эпике «Вечные» от Marvel
4
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Режиссёр «Чудо-женщины» будет делать сериалы для Netflix

Потоковый сервис Netflix продолжает рекрутировать таланты, на днях заключив трёхлетний контракт с режиссёром, сценаристом и продюсером Пэтти Дженкинс (кинодилогия «Чудо-женщина», «Имя мне — ночь»).

По условиям договора, стоимость которого оценивается в $ 10 млн, Дженкинс будет участвовать в разработке нескольких многосерийных проектов Netflix в качестве сценариста, продюсера и, возможно, режиссёра.

Вице-президент по оригинальному контенту Ченнинг Данги отметила, что они будут счастливы посотрудничать с Пэтти Дженкинс и помочь воплотить её идеи в жизнь на экране. Режиссёр-сценарист в свою очередь призналась, что ждёт не дождётся, когда сможет приступить к работе над проектами в сотрудничестве с командой Netflix.

4 Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Рецензии и отзывы на фильм «Чудо-женщина»
 
Бывший сотрудник компании Warner Bros. назвал фильм «Чудо-женщина» очередным мусором
 
Джосс Уидон стал режиссёром фильма «Бэтгёрл»

Тоже интересно

 
Кино «Призрак в доспехах» — финальный трейлер
 
«Мир Дикого Запада» — трейлер второго сезона
 
Кино «Рыжую Соню» стыдливо прикрыли, но режиссёр Брайан Сингер формально ещё у руля
 
С Новым годом! Итоговый дайджест «КГ-Портала»
 
Кино «Супербобровы: Народные мстители» — трейлер
 
Телеовощи. Выпуск 173: Потирая лампу
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
18:00КГ играет: Gears 5
 
СкороЕВА (аудио)
 
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
 

Выйдут в сентябре

7 СбНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
7 СбТелеовощи (аудио)
 
8 Вс20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
8 ВсТелеовощи (видео)
9 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
10 Вт21:45ЕВА (трансляция)
11 СрНоль кадров в секунду (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
6Ноль кадров в секунду – 280: Широко приподзакрытыми глазами
 
32Лазер-шоу «Три дебила» – 369: GamerGate, K-Pop концерт и отечественный Netflix
 
7ЕВА – 336: Промаринованные
 
10Телеовощи – 299: Выпуск 299: Куст всему виной
 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 368: Человек-паук покидает MCU, «Матрица 4» и «Метро 2033»
 
12ЕВА
 
 
9Ноль кадров в секунду
 
 
11Телеовощи – 298: Смешные домогательства
 
10Ноль кадров в секунду – 278: Встроенный еврейчик
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 367: Новые сериалы, казаки в Асгарде и суть «Звёздных войн»
Ещё

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Что происходит с Anthem, Dragon Age 4 и Star Wars: The Old Republic? Кейси Хадсон рассказал, как идут дела у BioWareСвежая "утечка" по Bully 2 обернулась разочарованием для фанатовКак SNES-игры выглядят на Nintendo Switch? В новом видео продемонстрировали все 20 проектов для подписчиков NSOConcrete Genie - яркий эксклюзив PlayStation 4 про уличного художника ушел на золотоТы - то, что ты убиваешь - представлен брутальный трейлер хардкорного ролевого экшена The Surge 2
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru