«Криминал» — Дэвид Теннант и Хейли Этвелл в трейлере криминальной антологии Netflix

Прекрасные британские актёры в одном проекте — что может быть интереснее! Дэвид Теннант («Благие знамения», «Джессика Джонс») и Хейли Этвелл («Агент Картер», «Чёрное зеркало») возглавили актёрский состав экспериментальной криминальной антологии «Криминал» (Criminal) от Netflix.

12 эпизодов, которые появятся на потоковом сервисе 20 сентября, поделены между четырьмя странами: Франция, Германия, Испания и Великобритания. За сценарий, режиссуру и актёрский состав каждой части отвечают представители соответствующих держав, а сами серии будут идти на национальном языке.

Объединяет их всех общая идея — все события происходят в комнате для допросов, где следователями решается судьба 12 преступников, совершивших преступление в той или иной стране. Нестандартные дела, неожиданные повороты и непростой выбор обещают для героев шоураннеры сериала Джордж Кэй («Убивая Еву», «Час») и Джим Филд Смит («Молодой Морс», «Не те парни»).