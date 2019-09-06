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«Мандалорец» — журнальная обложка и свежий кадр из сериала

Издание Entertainment Weekly расщедрилось на очередной кадр из «Мандалорца», попутно опубликовав обложку своего нового выпуска с главным героем, по-прежнему скрывающимся под шлемом.

Вдобавок портал поделился кое-какой свежей информацией о сериале, полученной из первых уст — от создателей и актёров, снимающихся в проекте. Авторы не устают напоминать, что в мире «Мандалорца», события которого разворачиваются после падения Империи, царят жестокость и беззаконие, и главный герой, само собой, вынужден подстраиваться под реалии, а потому зачастую совершает сомнительные в моральном плане поступки ради благой цели. В конце концов, положение обязывает — мандалорец зарабатывает на жизнь охотой за головами.

А ещё Джон Фавро и Дэйв Филони пообещали в рамках сериала рассказать кое-что о том, как и откуда начал своё восхождение к власти Первый Орден.

Новый кадр с подружившимися Педро Паскалем и Джиной Карано:

Кадры из сериала «Мандалорец»

Обложка:

Промо-арт сериала «Мандалорец»
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