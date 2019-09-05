«Джек Райан» — трейлер второго сезона шпионского боевика с Джоном Красински

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Amazon опубликовал трейлер второго сезона «Джека Райана». Новое задание, новая страна, новые угрозы, среди которых, конечно же, задумавшие очередную подлянку русские.

Сериал Карлтона Кьюза («Штамм») и Грэма Роланда («Грань») по романам Тома Клэнси повествует о Джеке Райане (Джона Красински) — молодом, талантливом аналитике ЦРУ, получившем новое оперативное задание, для выполнения которого он отправляется в Южную Америку. Зреет международный конфликт с участием правительств США, Великобритании, России и Венесуэллы, чей президент задумал какую-то пакость.

Во втором сезоне снимаются Уэнделл Пирс, Эбби Корниш, Нуми Рапас Том Влашиха, Йован Адепо, Майкл Келли, Джорди Молла, Кристиан Уманья и Франциско Дэнис.