«Джек Райан» — трейлер второго сезона шпионского боевика с Джоном Красински

Стриминговый сервис Amazon опубликовал трейлер второго сезона «Джека Райана». Новое задание, новая страна, новые угрозы, среди которых, конечно же, задумавшие очередную подлянку русские.
Сериал Карлтона Кьюза («Штамм») и Грэма Роланда («Грань») по романам Тома Клэнси повествует о Джеке Райане (Джона Красински) — молодом, талантливом аналитике ЦРУ, получившем новое оперативное задание, для выполнения которого он отправляется в Южную Америку. Зреет международный конфликт с участием правительств США, Великобритании, России и Венесуэллы, чей президент задумал какую-то пакость.
Во втором сезоне снимаются Уэнделл Пирс, Эбби Корниш, Нуми Рапас Том Влашиха, Йован Адепо, Майкл Келли, Джорди Молла, Кристиан Уманья и Франциско Дэнис.
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