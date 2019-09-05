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«Мандалорец» — свежий кадр с Джиной Карано и Педро Паскалем

Кладезь эксклюзивных материалов в лице портала Entertainemnt Weekly опубликовал ещё один свежий кадр сериала «Мандалорец», где титульный персонаж (Педро Паскаль) и его неожиданный союзник Кара Дюна (Джина Карано) готовятся к схватке с невидимым противником.

В беседе с изданием актриса рассказала, что её персонаж — наёмница, кочующая с планеты на планету. Как и главный герой, она одиночка. Их первая встреча происходит на одной из планет, где укрывается Кара, решившая, что охотник за головами явился по её душу.

К чему приведёт их необычное знакомство, узнаем с выходом сериала на экраны. Премьера космического вестерна по вселенной «Звёздных войн» состоится 12 ноября.

Кадры из сериала «Мандалорец»
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