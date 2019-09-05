«Американская история ужасов» — пачка свежих зловещих промо-роликов

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Явно вдохновившиеся франчайзами «Хэллоуин» и «Пятница, 13-е» создатели хоррор-антологии «Американская история ужасов» посвятили предстоящий девятый сезон типичному американскому летнему лагерю, где кровожадный серийный убийца жаждет расправиться с толпой озабоченных подростков. И всё это великолепие в неповторимой стилистке 80-х.

В главных ролях — Эмма Робертс, Билли Лурд, Коди Ферн, Лесли Гроссман, Джон Кэрролл Линч, Мэттью Моррисон, Гас Кенуорти, Анджелика Росс, Дерон Хортон и Зак Вилла. Создатели и шоураннеры проекта — Райан Мёрфи и Брэд Фэлчак.

Премьера намечена на 18 сентября.