Трейлер «Разочарования» — продолжение первого сезона обещает эпические приключения

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Вторая половина первого сезона «Разочарования» обзавелась полноценным трейлером, сулящим адские приключения в прямом смысле этого слова. Впереди у главной героини множество судьбоносных квестов, возвращение из мёртвых верного друга и решение некоторых важных семейных вопросов. Анимационная комедия Мэтта Гроунинга («Симпсоны», «Футурама») возвращается на Netflix 20 сентября.

В центре комедийного фэнтези — захудалое королевство Дримлэнд и его примечательные обитатели, среди которых особенно выделяются принцесса-алкоголичка Бин, её личный демон Люси и компаньон по злоключениям — эльф Эльфо.

Персонажей озвучивают Эбби Джейкобсон, Нат Факсон, Эрик Андре, Джон Димаджио, Билли Уэст, Морис Ламарш, Тресс Макнилл, Дэвид Херман, Мэтт Берри, Джени Баттен, Рич Фулчер, Ноэль Филдинг и Люси Монтгомери.