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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Второй сезон «Пацанов» пополнился двумя актёрами из сериала «Вне времени»

Два участника актёрского состава закрытого проекта NBC «Вне времени»Горан Вишнич и Клаудия Думит — перекочевали во второй сезон многосерийного хита Amazon «Пацаны». Рулевым обоих проектов выступает Эрик Крипке. Уж не он ли поспособствовал столь удобному трансферу?

Вишнич сыграет харизматичного и таинственного Алистера Адану — лидера мистического культа. Думит перевоплотится в Викторию Ньюман — молодую, однако подающую большие надежды конгрессвумен.

В продолжении сатирического экшена по одноимённому комиксу Гарта Энниса об оперативниках, охотящихся на распоясавшихся супергероев, также снимаются Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара, Джесси Т. Ашер, Нэйтан Митчелл, Джек Куэйд, Лас Алонсо, Томер Капон и Ая Кэш.

Съёмки продолжения идут полным ходом. Второй сезон покажут в следующем году.

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Пацаны
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