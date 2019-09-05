«Бэтвумен» — промо-ролик с избранными цитатами из сериала

До премьеры «Бэтвумен» остаётся всего месяц, но телеканал The CW не планирует сбавлять обороты и продолжает штамповать свежие промо, посвящённые прогрессивной супергероине. На этот раз стильный, разноцветный промо-ролик «украсили» глубокомысленными цитатами, в частности запомнившейся ещё по трейлеру ремаркой главной героини о том, что бэткостюм станет совершенством, когда будет в пору женщине.

Кейт Кейн (Руби Роуз) в образе супергероини Бэтвумен заступает на стражу по защите Готэма от преступности 6 октября.