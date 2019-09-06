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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Джозеф Гордон-Левитт снимет сериал для Apple с собой в главной роли

Потоковый сервис Apple TV+ запустил в разработку многосерийную школьную драмеди «Мистер Корман» от многостаночника Джозефа Гордона-Левита («Прогулка», «Петля времени»), который не только сыграет титульного персонажа. Гордон-Левитт также занимает режиссёрское кресло, возглавляет сценарную группу, а ещё входит в команду исполнительных продюсеров проекта.

Подробного описания у сериала пока нет, известно лишь, что комедийная драма будет посвящена жизни мистера Кормана — учителя одной из государственных школ в долине Сан-Фернандо.

Сценарная команда уже сформирована, работа над текстом началась. Стриминговый сервис Apple TV+ пока не обзавёлся официальной датой запуска, но старт запланирован на эту осень.

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Темы
 
Мистер Корман
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