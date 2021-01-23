Бри Ларсон сыграет влюблённую в науку ведущую кулинарного шоу в драме «Уроки химии»

Бравая капитанша возвращается на малые экраны — Бри Ларсон сыграет главную роль в многосерийной драме **«Уроки химии» (Lessons In Chemistry) по одноимённому дебютному роману Бонни Гармус. Потоковый сервис Apple TV+ заказал съёмки полного первого сезона, где Ларсон значится ещё и исполнительным продюсером.

События разворачиваются в США 60-х. Элизабет Зотт (Ларсон) вынуждена отказаться от мечты построить карьеру в науке из-за требований общества, привыкшего видеть в женщине домохозяйку. Потеряв работу и оказавшись в положении матери-одиночки, Элизабет соглашается вести кулинарное шоу, но не оставляет надежды вернуться к любви всей своей жизни — науке.

Сценарной адаптацией займётся соавтор «Невероятного» Сюзанна Грант; она также числится исполнительным продюсером наряду с Ларсон, Джейсоном Бейтманом и Майклом Костиганом. Производством займётся Apple Studios.