Новые кадры из мультсериала «Обитель зла: Бесконечная тьма»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Клэр Редфилд и Леон С. Кеннеди столкнутся с новыми загадками вселенной видеоигры Resident Evil и при этом, как показывают кадры, будут делать очень сложные лица.

Анимационный сериал продолжит заданный курс сюжетных CGI-ответвлений игры. Последняя подобная лента, «Обитель зла: Вендетта» вышла в 2017 году и была третьей подобной работой. Анимационной составляющей «Обители зла: Бесконечная тьма» занимается та же студия — Quebico.

Вот только режиссёр всех трёх лент Хироюки Кобаяси не вернётся, и ограничится продюсированием. Последней его работой стала экранизация другой игры от Capcom — Dragon's Dogma.

Ну и последняя известная информация о грядущем проекте. Кроме самого сериала по нему запланирован выпуск манги от компании Tokyopop. Однако ни про сюжет сериала, ни про сюжет графического романа пока ещё ничего неизвестно, так что неизвестно насколько эти два произведения в реальности будут пересекаться.

Премьера сериала состоится на Netflix в 2021 году.