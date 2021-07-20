Грядущее требует жертв в тизере третьего сезона «Британии»

Юмор, мистика, римляне — всё по-прежнему на месте. В сети появился насыщенный тизер третьего сезона приключенческого экшена «Британия». Продолжение, как выяснилось месяц назад, выйдет целиком на кабельном канале Sky Atlantic 24 августа.

Это история об обитателях земель будущей Великобритании, на которую в 43 году нашей эры вторглись римские легионы под началом Авла Плавтия. Но в сердце кельтских земель имперская армия столкнулась с дикими воительницами и могущественными друидами, готовыми воевать с захватчиками при помощи потусторонних сил.

В третьем сезоне главная героиня во главе кучки отщепенцев займётся организацией повстанческого альянса для борьбы с римлянами. Звучит как нечто амбициозное и неосуществимое.

В третьем сезоне снимаются Дэвид Моррисси, Софи Оконедо, Маккензи Крук, Анабель Шолей, Элеонор Уортингтон-Кокс, Николай Ли Каас, Джулиан Райнд-Татт и Зои Уонамейкер. За сценарий отвечают Джез, Джон-Генри и Том Баттеруорты. Производство кукрируют Vertigo Films и Neal Street Productions («Ужасы по дешёвке»).