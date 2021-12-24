В гостях у Максима Галкина — вышел трейлер новогоднего эпизода «Вампиров средней полосы»

Стриминговый сервис START опубликовал трейлер праздничного спецэпизода «Вампиры средней полосы», обещающий неожиданное пополнение в актёрском составе. Новогодняя серия выйдет на малые экраны 29 декабря.

В первый Новый год для новообращённого Женька (Глеб Калюжный) вся клыкастая семья Святослава Вернидубовича (Юрий Стоянов), включая Анну (Екатерина Кузнецова), Жана (Артём Ткаченко) и Ольгу (Ольга Медынич), отправляется из Смоленска в Подмосковье в гости к Максиму Галкину. Вот такой неожиданный поворот сюжета.