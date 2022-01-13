Мать и дочь Шэрон Стоун и Кейли Куоко на съёмках второго сезона «Бортпроводницы» (фото)

Драмеди «Бортпроводница» с Кейли Куоко в главной роли серьёзно усилила свой актёрский состав в преддверии второго сезона — к проекту присоединилась Шэрон Стоун, которая сыграет мать главной героини. Новостью и закадровым фото со съёмок поделилась сама Куоко, у которой уже не было сил держать это в себе.

По сюжету бортпроводница по имени Кэсси (Куоко) после одной весёленькой ночки с горячим парнем на утро обнаруживает у себя в постели холодный труп. Оказавшись втянута в это по уши, она также вынуждена разгребать свои личные проблемы. Последних, благодаря вышеназванной родственнице, в продолжении должно стать ещё больше.

В актёрский состав сериала также входят Мо Макрэ, Калли Эрнандес, Джозеф Джулиана Сория, Шерил Хайнс, Мэй Мартин и Маргарет Чо.

Второй сезон «Бортпроводницы» должен приземлиться на HBO Max уже этой весной.