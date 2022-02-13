Неделя сериалов на КГ — главные новости 7–13 февраля

Лики Средиземья на первых кадрах из эпика «Властелин колец. Кольца власти». Галадриэль, Элронд и другие персонажи — известные и неизвестные.

Сериал «Ричер» получил продление на второй сезон. А чего тянуть, если всем понравилось?

«Трудно быть богом» Стругацких превратят в созвучный актуальным проблемам сериал. Проект готовят для онлайн-кинотеатра IVI.

«Бегущий по лезвию 2099» — Ридли Скотт готовит многосерийный сиквел для Amazon. В планах у него не только продюсирование, но и режиссура.

Энсел Элгорт и Кен Ватанабе на первом кадре триллера «Полиция Токио: Отдел нравов». У сериала наконец-то появилась дата выхода.

«Футурама» снова возвращается! Hulu работает над сериалом с оригинальным актёрским составом. Не хватает только Джона Ди Маджио.