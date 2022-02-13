Неделя сериалов на КГ — главные новости 7–13 февраля

А чем вас не устраивают чёрные эльфы? Авторы приквела «Властелина колец» ответили на критику сериала. Или эльфы-латиносы? Или эльфы-азиаты?
Лики Средиземья на первых кадрах из эпика «Властелин колец. Кольца власти». Галадриэль, Элронд и другие персонажи — известные и неизвестные.
Сериал «Ричер» получил продление на второй сезон. А чего тянуть, если всем понравилось?
«Трудно быть богом» Стругацких превратят в созвучный актуальным проблемам сериал. Проект готовят для онлайн-кинотеатра IVI.
«Бегущий по лезвию 2099» — Ридли Скотт готовит многосерийный сиквел для Amazon. В планах у него не только продюсирование, но и режиссура.
Энсел Элгорт и Кен Ватанабе на первом кадре триллера «Полиция Токио: Отдел нравов». У сериала наконец-то появилась дата выхода.
«Футурама» снова возвращается! Hulu работает над сериалом с оригинальным актёрским составом. Не хватает только Джона Ди Маджио.
Берсерки завоёвывают Англию в трейлере эпического экшена «Викинги: Вальхалла». Северные вестники инклюзивности.
Стерпится — слюбится. Продюсер «Доктора Кто» уверен: Джоди Уиттакер со временем оценят по достоинству. К ней просто ещё не привыкли.
«Союзмультфильм» прекращает штамповать ребуты советских мультфильмов. «Ну, погоди!» был последней жертвой.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: