Камео года! Шарлиз Терон рассказала о своём появлении в «Докторе Стрэндже 2» и «Пацанах»

В этом году Шарлиз Терон появилась в «Докторе Стрэндже: В мультивселенной безумия» и сериале «Пацаны», где её камео было особенно неожиданным, тем более после марвеловского фильма.

Актриса рассказала, что из этих проектов первым на горизонте замаячил тот, что нещадно стебёт киновселенные Marvel и DC, после звонка исполнительного продюсера проекта Сета Рогена.

Сет попросил меня сыграть, а я лягу на битое стекло ради этого парня и его партнёров в Point Gray. Очень люблю их, и мы заботимся друг о друге. Мне нравится этот сериал, думаю, он очень остроумный. Шарлиз Терон

А уже потом в Marvel решили, что вот же она, их Клеа, и у них не было никаких проблем с тем, что Шарлиз Терон уже вписалась во «вражеский лагерь», а у неё — тем более.

Когда я получила предложение от Marvel Studios, то рассказала о своих съёмках в «Пацанах», и мне ответили: «Да это же отлично». Я к тому, что «Пацаны» — это сатира. Думаю, всё вполне уместно, и это ничего не значит, кроме того, что людям сейчас интересны эти миры.

В комиксах Клеа — ученица, возлюбленная и преемница дока на посту Верховного мага Земли, но в фильме кто чей преемник — ещё вопрос. Судя по камео, в киновселенной её образ представят иначе.

Что касается «Пацанов», актриса появляется на старте третьего сезона в кинообразе (во вселенной сериала супергерои играют в кино самих себя) Грозы — супергероини-нацистки, считающей, что только те, у кого есть сверхсилы, имеют право жить. После событий второго сезона казалось, что с ней покончено, но возвращение вышло действительно эпичным.