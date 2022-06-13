Прилетело откуда стоило ждать: сериал «Пацаны» глумится над повторным провалом «Морбиуса»

Издеваться над убогими грешно и крайне невежливо, но некоторые сами напрашиваются. Сериал «Пацаны» дал звонкую затрещину уже дважды провалившемуся в прокате «Морбиусу». Кино с Джаредом Лето, напомним, повторно вышло в кинотеатры, надеясь, что наплыв мемов вроде «Время морбить» поспособствует кассе.

Сюрприз! Не поспособствовал.

Мимо грандиозного прокола не смогли пройти и создатели «Пацанов». Строго говоря, им по статусу положено издеваться над всем супергероическим. Вот они и написали у себя в твиттере:

«Рассвет Семёрки» вернулся! Несмотря на то, что фильм уже в прокате, мы увидели все ваши твиты и устраиваем повторный релиз на этой неделе. Не упустите шанс опять пережить весь экшен. Используйте промо-код «Время мэйвить», чтобы получить скидку на второй билет до 30 июня.

«Рассвет Семёрки», если не очевидно из контекста, пародия на «Мстителей» или «Лигу справедливости» в мире сериала. Да, там настоящие супергерои играют самих себя в блокбастерах ради капитализации.

На днях «Пацанов» продлили на четвёртый сезон.