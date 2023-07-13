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Эпические проводы Геральта в свежем трейлере третьего сезона «Ведьмака»

А вот и анонс тех самых достойных проводов, которые успела наобещать зрителям шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич. В сети появился трейлер второй части третьего сезона «Ведьмака», где Генри Кавилл сыграл свои последние сцены в роли Геральта из Ривии. Напомним, что заключительные три эпизода выйдут на стриминговой платформе Netflix 27 июля.

Промо-ролик яростно напирает на драму и эпик. Прощупывается некоторый эмоциональный накал. Ну а финальные сцены с участием Кавилла наверняка заставят поклонников пролить-таки горючие слёзы по его волевому решению оставить проект, передав эстафету Лиаму Хемсворту.

И пачка свежих кадров:

Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак»
Теги
ВидеоВедьмак
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Источник фотографий: Depositphotos

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