Новые сериалы недели: триллеры о маньяках и сектантах

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Вера и Андрей давно женаты и мечтают завести ребёнка, но девушке диагностируют бесплодие. Пытаясь решить свою проблему, Вера убеждает мужа отправиться вместе с ней в далёкий скит, где живёт некий целитель Афанасий. Несмотря на скепсис Андрея, вскоре Вера сообщает ему о своей беременности. Вот только вскоре супруги попадают под влияние тоталитарной секты, и Андрею придется сделать всё, чтобы спасти свою жену.

Отечественный триллер про культистов и их тёмные делишки. Примечательно, что одну из основных ролей в этом сериале играет постановщик ярких социальных драм Юрий Быков.