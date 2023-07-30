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Новые сериалы недели: триллеры о маньяках и сектантах

Источник: Premier

За многосерийные новинки на неделе отвечают отечественные проекты. Оба относятся к триллерной нише, но различия между ними всё-таки есть. В онлайн-кинотеатре KION покажут детективный триллер «Замаячный» про серийного убийцу. Онлайн-платформа Premiere презентует психологический триллер «Последователи» о сектантах из глуши.

Понедельник, 31 июля

 
Сезон4
FX
Заводчики Breeders

комедия

В ролях Мартин Фриман, Дэйзи Хаггард, Джоанна Бэйкон, Абдул Хаким Джой, Джайда Эйлс, Джордж Уэйкман

Создатель Саймон Блэкуэлл, Крис Эддисон, Мартин Фриман

Мартин Фриман и Дэйзи Хаггард играют современную супружескую пару с тремя детьми. Пол и Элли, может, и не идеальные родители, но они стремятся достойно воспитать своих отпрысков, пытаясь отыскать заветный баланс между семейной жизнью, друзьями, родственниками и работой.

Видео

Вторник, 1 августа

 
Премьера+
KION
Замаячный

триллер, детектив

В ролях Татьяна Чердынцева, Алексей Бардуков, Кирилл Жандаров, Дмитрий Поднозов, Екатерина Шумакова, Игорь Грабузов

Детективный триллер о поисках опасного маньяка-душителя по роману Ильи Бушмина «Ничейная земля».

Очередная история про маньяка. На этот раз — по роману. Реальные события оставили за скобками, что должно (в теории) хоть как-то отличать этот детективный триллер от остальных на подобную тему.

Видео

Среда, 2 августа

 
Сезон3
Apple TV+
В ритме жизни Physical

комедия, драма

В ролях Роуз Бирн, Пол Спаркс, Рори Сковел, Лу Тейлор Пуччи, Делла Саба, Эшли Лиао

Создатель Энни Уайзман

Шейла Рубин — домохозяйка из Сан-Диего образца 80-х, отчаянно сражающаяся со скучной повседневностью и самой собой. Но с самоедством наконец-то удаётся покончить, когда Шейла открывает для себя мир аэробики и решает полностью изменить свою жизнь.

Видео

 
Сезон3
FX
Псы резервации Reservation Dogs

комедия

В ролях Д'Фарао Ун-А-Тай, Эльва Гуерра, Сара Подемски, Мэттью Кардаропл, Девери Джейкобс, Паулина Алексис

Создатель Тайка Вайтити, Стерлин Хархо

Это история о четырёх юных коренных американцах из неблагополучного жилого района глубинки в Оклахоме. Подростки промышляют мелкими кражами, чтобы насобирать денег на переезд из их богом забытой глуши в Калифорнию.

Видео

 
Конец сезона1
Apple TV+
Захваченный рейс Hijack

триллер, драма

В ролях Идрис Эльба, Холли Аирд, Арчи Панджаби, Кейт Филлипс, Джеймс Берроуз, Бен Майлз

Первый сезон психологического триллера с Идрисом Эльбой завершится седьмым эпизодом под названием Brace Brace Brace. Стриминговый сервис Apple TV+ пока не решил, что делать с сериалом дальше.

Видео

Четверг, 3 августа

 
Премьера+
Premier
Последователи

триллер, драма

В ролях Виктор Добронравов, Марина Александрова, Ольга Тумайкина, Юрий Быков, Вадим Сквирский, Бесо Гатаев

Вера и Андрей давно женаты и мечтают завести ребёнка, но девушке диагностируют бесплодие. Пытаясь решить свою проблему, Вера убеждает мужа отправиться вместе с ней в далёкий скит, где живёт некий целитель Афанасий. Несмотря на скепсис Андрея, вскоре Вера сообщает ему о своей беременности. Вот только вскоре супруги попадают под влияние тоталитарной секты, и Андрею придется сделать всё, чтобы спасти свою жену.

Отечественный триллер про культистов и их тёмные делишки. Примечательно, что одну из основных ролей в этом сериале играет постановщик ярких социальных драм Юрий Быков.

Видео

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Комментарии

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