Новые сериалы недели: триллеры о маньяках и сектантах

За многосерийные новинки на неделе отвечают отечественные проекты. Оба относятся к триллерной нише, но различия между ними всё-таки есть. В онлайн-кинотеатре KION покажут детективный триллер «Замаячный» про серийного убийцу. Онлайн-платформа Premiere презентует психологический триллер «Последователи» о сектантах из глуши.
Понедельник, 31 июля
комедия
В ролях Мартин Фриман, Дэйзи Хаггард, Джоанна Бэйкон, Абдул Хаким Джой, Джайда Эйлс, Джордж Уэйкман
Создатель Саймон Блэкуэлл, Крис Эддисон, Мартин Фриман
Мартин Фриман и Дэйзи Хаггард играют современную супружескую пару с тремя детьми. Пол и Элли, может, и не идеальные родители, но они стремятся достойно воспитать своих отпрысков, пытаясь отыскать заветный баланс между семейной жизнью, друзьями, родственниками и работой.
Вторник, 1 августа
триллер, детектив
В ролях Татьяна Чердынцева, Алексей Бардуков, Кирилл Жандаров, Дмитрий Поднозов, Екатерина Шумакова, Игорь Грабузов
Детективный триллер о поисках опасного маньяка-душителя по роману Ильи Бушмина «Ничейная земля».
Очередная история про маньяка. На этот раз — по роману. Реальные события оставили за скобками, что должно (в теории) хоть как-то отличать этот детективный триллер от остальных на подобную тему.
Среда, 2 августа
комедия, драма
В ролях Роуз Бирн, Пол Спаркс, Рори Сковел, Лу Тейлор Пуччи, Делла Саба, Эшли Лиао
Создатель Энни Уайзман
Шейла Рубин — домохозяйка из Сан-Диего образца 80-х, отчаянно сражающаяся со скучной повседневностью и самой собой. Но с самоедством наконец-то удаётся покончить, когда Шейла открывает для себя мир аэробики и решает полностью изменить свою жизнь.
комедия
В ролях Д'Фарао Ун-А-Тай, Эльва Гуерра, Сара Подемски, Мэттью Кардаропл, Девери Джейкобс, Паулина Алексис
Создатель Тайка Вайтити, Стерлин Хархо
Это история о четырёх юных коренных американцах из неблагополучного жилого района глубинки в Оклахоме. Подростки промышляют мелкими кражами, чтобы насобирать денег на переезд из их богом забытой глуши в Калифорнию.
триллер, драма
В ролях Идрис Эльба, Холли Аирд, Арчи Панджаби, Кейт Филлипс, Джеймс Берроуз, Бен Майлз
Первый сезон психологического триллера с Идрисом Эльбой завершится седьмым эпизодом под названием Brace Brace Brace. Стриминговый сервис Apple TV+ пока не решил, что делать с сериалом дальше.
Четверг, 3 августа
триллер, драма
В ролях Виктор Добронравов, Марина Александрова, Ольга Тумайкина, Юрий Быков, Вадим Сквирский, Бесо Гатаев
Вера и Андрей давно женаты и мечтают завести ребёнка, но девушке диагностируют бесплодие. Пытаясь решить свою проблему, Вера убеждает мужа отправиться вместе с ней в далёкий скит, где живёт некий целитель Афанасий. Несмотря на скепсис Андрея, вскоре Вера сообщает ему о своей беременности. Вот только вскоре супруги попадают под влияние тоталитарной секты, и Андрею придется сделать всё, чтобы спасти свою жену.
Отечественный триллер про культистов и их тёмные делишки. Примечательно, что одну из основных ролей в этом сериале играет постановщик ярких социальных драм Юрий Быков.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: