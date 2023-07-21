Марина Александрова угодила в секту в трейлере триллера «Последователи»

Обыкновенные ужасы из жизни современных культистов. Отечественный видеосервис Premier презентовал трейлер драматического триллера «Последователи» с Виктором Добронравововым, Мариной Александровой и Юрием Быковым. Проект с возрастным цензом «18+» стартует 3 августа.

Супруги Вера и Андрей мечтают завести ребёнка, но главной героине диагностировали бесплодие. Отчаявшаяся пара отправляется в далёкий скит к целителю Афанасию, который якобы творит настоящие чудеса. После визита к нему Вере удаётся забеременеть, но расплата за чудо может оказаться непомерной.

И постер: