Неделя сериалов на КГ — главные новости 24–30 июля

Выбор Йеннифэр для «Ведьмака» был намеренным вызовом ожиданиям зрителей — директор по кастингу. Сработали на пятёрочку.
Мильва, Лютик и единорог на финальных кадрах третьего сезона «Ведьмак». Так выглядят оба фаната, досмотревшие три последних эпизода с Кавиллом.
Финал «Секретного вторжения» закидали гнилыми помидорами. Рейтинг на Rotten Tomatoes наверняка не порадует Marvel Studios.
Портал в ад: ТНТ снимает продолжение «Универа». Вернётся даже Кузя!
Второй сезон «Благих знамений» получил впечатляющие оценки на Rotten Tomatoes. От критиков и от зрителей.
Сценарий «Звёздных войн: Лэндо» напишут Дональд Гловер с братом. Полный творческий контроль.
Цирк с конями! Суд Джонни Деппа и Эмбер Хёрд стал темой новой документалки (трейлер). Самой нескучной документалки в истории.
Съёмки четвёртого сезона «Ведьмака» перенесли. К сожалению, не насовсем.
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