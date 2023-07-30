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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
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СЕРИАЛЫ
237

Неделя сериалов на КГ — главные новости 24–30 июля

Источник: Netflix
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Сериалы
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Комиксы
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Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
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Новые выпуски подкастов

 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 578: Плохой графон «Флэша», «Птичий короб: Барселона», статичный Уэс Андерсон, «Барбенгеймер»
 
0Ноль кадров в секунду – 484: Баббл Боббл Бич Бич
 
4ЕВА
 
 
2Телеовощи – 506: Сверхъестественные продюсеры
 
19Лазер-шоу «Три дебила» – 577: «Флэш», забастовка актёров, новые «Трансформеры», «Непосредственно Каха 2»
 
3Ноль кадров в секунду – 483: Прекратите требовать хороших игр!
 
 
7ЕВА – 538: Впятером
 
 
2Телеовощи – 505: Подкастные шкуры
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 576: «Судзумэ», The Blackening, камео «Дэдпула 3», провал «Индианы Джонса 5»
 
2Ноль кадров в секунду – 482: Без Ивана нельзя
 
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