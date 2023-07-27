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СЕРИАЛЫ
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Финал «Секретного вторжения» закидали гнилыми помидорами

Источник: Disney+

Шестой — заключительный — эпизод шпионского триллера Marvel «Секретное вторжение» вознамерился забить гвоздь в крышку гроба проекта, который вряд ли может надеяться на то, чтобы выбраться из статуса мини-сериала с продлением на второй сезон.

Финальную серию под названием «Дом» (Home) те немногие зрители, которые досматривали сериал, оценили исключительно низко. Сейчас у эпизода всего 11% одобрения на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes. Общая оценка у сериала 56% от критиков и 60% от зрителей. И это худший рейтинг среди всех многосерийных проектов MCU.

Посмотревшие ругают шестой эпизод за скомканность и спешку, а также — уже по традиции — отмечают невероятно низкий уровень CGI, который откровенно режет глаз.

Теги
ГалереяСекретное вторжение
Комментарии (6)

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