«Девушка с татуировкой дракона» станет сериалом

Пережившая пару киноадаптаций «Девушка с татуировкой дракона» готова для новой — многосерийной. Проектом занимается стриминговый сервис Amazon и студия MGM. Будущему сериалу уже и шоураннера подыскали — разрабатывать экранную версию сюжетов книжной серии Стига Ларссона будет Вина Суд, шоураннер детективного триллера «Убийство».

Первые новости о многосерийном проекте появились три года назад. Уже тогда было известно, что речь в сериале пойдёт об отдельной истории, центральной героиней которой станет Лисбет Саландер, однако никаких подробностей о сюжете до сих пор не поступало.

Производством сериала для стримингово платформы займутся MGM Studios и Left Bank Pictures.