Hulu планирует новый «Побег»

Со знаменитой тюремной драмой «Побег» таки не покончено. Стриминговый сервис Hulu одобрил разработку одноимённого сериала, который возглавил шоураннер байкерской драмы «Майянцы» Элджин Джеймс. Проект находится на самых ранних стадиях разработки, и полезной информации о нём не так уж много.

Зато уже точно известно, что главные герои оригинального сериала — братья Maйкл Cкoфилд (Beнтвopт Mиллep) и Линкoльн Бappoyз (Дoминик Пёpceлл) — совершенно точно не участвуют в сюжете. Повествование сосредоточится на новых персонажах, но события будут происходить во вселенной того самого «Побега».

Джеймс обязался написать сценарий, а также выступит исполнительным продюсером проекта вместе с создателем оригинального сериала Полом Шойрингом и его продюсерами Дон Олмстид, Марти Адельштейном и Нилом Моритцем.