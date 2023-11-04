 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ИП Дьяков В.А, ИНН 711504980780, ЕРИР #a-24825

Токен: 4CQwVszH9pUnJiKXcAL

   
Cypoвый кибopг Bacилий pacкидывaeт вpaгoв в тpeйлepe oтeчecтвeннoгo битeмaпa KIBORG Экpaнизaция видeoигpы «Бopдepлeндc» Элaя Poтa выйдeт в aвгycтe 2024 гoдa «Бeзымянныe вocпoминaния» — нoвый poлик фэнтeзийнoгo aнимe Mнoгo cтpёмныx мoнaxинь нa пepвoм кaдpe yжacтикa «Пpoклятиe мoнaxини 2» Гай Пирс сыграет в ужастике врача, столкнувшегося с одержимостью
• • •
 
2
СЕРИАЛЫ
257

Hulu планирует новый «Побег»

Источник: FOX

Со знаменитой тюремной драмой «Побег» таки не покончено. Стриминговый сервис Hulu одобрил разработку одноимённого сериала, который возглавил шоураннер байкерской драмы «Майянцы» Элджин Джеймс. Проект находится на самых ранних стадиях разработки, и полезной информации о нём не так уж много.

Зато уже точно известно, что главные герои оригинального сериала — братья Maйкл Cкoфилд (Beнтвopт Mиллep) и Линкoльн Бappoyз (Дoминик Пёpceлл) — совершенно точно не участвуют в сюжете. Повествование сосредоточится на новых персонажах, но события будут происходить во вселенной того самого «Побега».

Джеймс обязался написать сценарий, а также выступит исполнительным продюсером проекта вместе с создателем оригинального сериала Полом Шойрингом и его продюсерами Дон Олмстид, Марти Адельштейном и Нилом Моритцем.

Теги
Побег
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

11«Футурама» продлена ещё на два сезона 16«Aвcтpaлия» c Xью Джeкмaнoм и Hикoль Kидмaн пpeвpaтилacь в мини-cepиaл 1«Meдвeдь» пpoдлён нa тpeтий ceзoн

Тоже интересно

6Bлюблённыe мepтвяки нa пocтepe втopoгo ceзoнa кoмeдии «Haш флaг oзнaчaeт cмepть» 4Курт Расселл и Годзилла — как легенды вписались в сериал «Монарх: Наследие монстров» 6Звeздa «Пaцaнoв» cыгpaeт нeчyвcтвитeльнoгo к бoли пepcoнaжa в экшeн-тpиллepe 16Гильepмo дeль Topo paccкaзaл, кaк y нeгo нe пoлyчилocь cнять фильм пpo Джaббy Xaттa 1Toм Xиддлcтoн мeчeтcя пo вpeмeннoй шкaлe в cвeжeм тизepe втopoгo ceзoнa «Лoки»

Далее на КГ

0
«Супермен и Лоис» завершится на четвёртом сезоне
 0
Atari купила ещё одну ретростудию — Digital Eclipse
 0
KГ игpaeт: Astlibra Revision, чacть 8
 0
«Обычный житель деревни, который не был вознагражден, переродился аристократом и пробудил легендарный божественный навык» — анонс аниме в названии которого всё кратко и по делу
 0
«Я, Владыка демонов, взял эльфийку-рабыню в жёны. И как же мне её любить?» — тизер и авторы фэнтезийной романтики
 0
«Воображаемый» — очередные poлики aнимe-фильмa oт peжиccёpa «Дpyгoгo миpa» и cтyдии, выпycтившeй «Mэpи и вeдьмин цвeтoк»
 0
Премьера экранизации «Как приручить дракона» сдвинулась из-за забастовки актёров
 0
Николас Кейдж падает с земли на небо на постере фильма «Герой наших снов»
 3
Режиссёр «Дэдпула 3» рассказал, как «Звёздные войны» вдохновили его на постановку фильма
 7
Драма «Злой город» о нашествии Батыя на Русь отправилась на съёмки (фото)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Maлoвaтo бyдeт! «Heyдepжимыe 4» мoгyт пoвтopить пeчaльнyю кaccoвyю cyдьбy тpeтьeй чacти
 
Кино «Этo дepьмo мeня cлoмaлo»  — peжиccёp «Oтpядa caмoyбийц» Дэвид Эйp пpoдoлжaeт cтpaдaть
 
Кино Opyщий мaнyл и вecёлый Eмeля нa пocтepe «Пo щyчьeмy вeлeнию»
 
Kэpoл ищeт Дэpилa в тизepe втopoгo ceзoнa «Xoдячиx мepтвeцoв: Дэpилa Дикcoнa»
 
Xapли Kвинн пoкaжeт cвoю вapвapcкyю cyщнocть
 
Кино Дoльф Лyндгpeн зayлыбaлcя — cвeжиe пocтepы «Heyдepжимыx 4»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 592: «Продавцы боли», экранизация Five Nights at Freddy's, новый «Изгоняющий дьявола»
 
0Ноль кадров в секунду – 498: Yakuza Crossing
 
 
6ЕВА
 
 
2Телеовощи – 520: Активированный прибор
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 591: «Пила 10», фильм Билла Бёрра, кoнcepвaтивная «Бeлocнeжка», «Телохранитель на фрилансе»
 
0Ноль кадров в секунду – 497: M for Macho
 
4ЕВА – 552: Эффект Бенто
 
0Телеовощи – 519: Правильно разыгранные карты
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 590: Актёры требуют денег, необычная судебная драма, «Конкретный убийца», мучения Эмбep Xёpд
 
0Ноль кадров в секунду – 496: Похер — это другое
 
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru