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СЕРИАЛЫ
662

«Австралия» с Хью Джекманом и Николь Кидман превратилась в мини-сериал

У нас тут, кажется, очередной аналог Снайдерката обозначился. Постановщик Баз Лурман, воспользовавшись возможностью, собрал воедино неиспользованные материалы по своей полнометражной эпопее «Австралия» с Хью Джекманом и Николь Кидман в главных ролях и соорудил из них даже не расширенную версию, а целый мини-сериал под названием Faraway Downs.

Выпустивший трейлер к мини-сериалу стриминговый сервис Hulu обозначил проект как переосмысление картины 2008 года, рассказанное в шести частях. Драматическая история любви английской аристократки Сары Эшли и погонщика скота Дровера станет доступна для просмотра 26 ноября.

Теги
ВидеоАвстралия
Комментарии (6)

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Источник фотографий: Depositphotos

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