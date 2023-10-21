Чёткий гей-Доктор Шути Гатва на свежем промо-постере «Доктора Кто»

Ну вы посмотрите на этого неотразимого модника и профессионального разбивателя «голубых» сердец. Никак собрался в известный бар скоротать вечерок в компании единомышленников. Официальные соцсети культового сериала «Доктор Кто» опубликовали свежий персонажный промо-постер, посвящённый будущей ипостаси Доктора в исполнении Шути Гатвы. Вот он какой, Пятнадцатый.

Но до того как франчайз окончательно скатится в несмотрибельный квир-угар, зрители получат порцию приуроченных к юбилею сериала спецэпизодов, где к роли (но уже в образе Четырнадцатого Доктора) вернётся Дэвид Теннант, тоже, знаете ли, любитель пососаться на камеру с мужиками.