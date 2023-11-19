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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
EBA 666-111: Конец (не) исправим «He pыдaю нa пoлy, cвepнyвшиcь в клyбoк» — глaвa IMAX пoдeлилcя мнeниeм o пepeнoce «Дюны 2» Гэpи Oлдмaн и eгo «Meдлeнныe лoшaди» вoзвpaщaютcя в тpeйлepe тpeтьeгo ceзoнa «Meг 2: Бeзднa» и Джeйcoн Cтэйтeм внeзaпнo вcплыли в цифpoвoм фopмaтe Учacтницa (G)I-dle Юци и Alan Walker выпycтят coвмecтный тpeк
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СЕРИАЛЫ
302

Неделя сериалов на КГ — главные новости 13–19 ноября

Источник: Premier
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
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Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
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5Лазер-шоу «Три дебила» – 594: «Убийца» Дэвида Финчера, «Дурные деньги», «Оппенгеймер», провал «Kaпитaна Mapвeл 2»
 
3ЕВА – .666-111: Конец (не) исправим
 
1Ноль кадров в секунду – 500: Юбилей!
 
 
3Телеовощи – 522: Столица спагетти
 
0Ноль кадров в секунду – 499: Драчун
 
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 593: «Гардемарины 1787. Мир», «По щучьему велению», финал «Атаки титанов», проблемы Marvel
 
9ЕВА – 554: Последний конец конца
 
2Телеовощи – 521: Выключите и включите
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 592: «Продавцы боли», экранизация Five Nights at Freddy's, новый «Изгоняющий дьявола»
 
0Ноль кадров в секунду – 498: Yakuza Crossing
 
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