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СЕРИАЛЫ
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Бортич и Деревянко сыграют в драмеди о закулисье глянца (фото)

На днях стартовали съёмки многосерийного проекта онлайн-кинотеатра KION и продюсерской компании MEDIASLOVO. Сериал называется «Первый номер». В основной актёрский состав входят Евгений Цыганов, Павел Деревянко, Александра Бортич, Равшана Куркова и Надежда Михалкова. Уже и первые кадры со съёмочной площадки имеются.

Сериал называют саркастической драмеди. Дамский угодник и бывший писатель Константин Иноземцев (Цыганов)живёт не по средствам и влезает в большие долги. Но судьба дарит ему шанс наладить жизнь и карьеру — Иноземцев соглашается возглавить угасающий глянцевый журнал, чтобы привести его (и себя) к успеху.

Промо-арт сериала «Первый номер» Промо-арт сериала «Первый номер» Промо-арт сериала «Первый номер» Промо-арт сериала «Первый номер»
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ГалереяПервый номер
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Источник фотографий: Depositphotos

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