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Шестой сезон «Новобранца» придётся ещё немного подождать

Свершилось! Вскоре после окончания забастовки телеканалы смогли, наконец, определиться со своим расписанием, и шестой сезон «Новобранца» с Натаном Филлионом получил свою дату выхода. Новых эпизодов придётся ещё немного подождать — до 20 февраля следующего года.

Прекрасной новостью поделился сам актёр в своих соцсетях — как видим, он уже в костюме Джона Нолана и готов к съёмкам:

В продолжении помимо Филлиона вернутся Meлиcca O’Hил, Эpик Bинтep, Meкиa Koкc, Aлиcca Диac и Pичapд T. Джoнc, Лиссет Чавес, Тру Валентино, Шон Эшмор и Дженна Дуан.

Теги
ВидеоНовобранец
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Сериалы
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Комиксы
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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