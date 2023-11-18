Создатель сериала «Мистер и миссис Смит» признался, что не понимает сюжета фильма-оригинала

Дональд Гловер — исполнитель главной мужской роли в сериале «Мистер и миссис Смит» — в свежем интервью признался, что не очень-то хорошо понимает, в чём смысл одноимённого полнометражного фильма с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли.

Гловер раскрывается:

Я никогда не видел фильма до покупки прав — да, жуткое святотатство, знаю. Но посмотрев, я его совершенно не понял. То есть, разумеется, ясно, как картина получила такие высокие оценки. Из-за людей, которые исполнили ведущие роли. Два восхитительных человека в такой ситуации. Но сюжет мне не давался. Я связался с братом, и он объяснил: «Это отличное кино для свиданок. Парни против девчат. Что ещё нужно?»

У актёра-продюсера-сценариста в сериале всё будет иначе:

Почему люди до сих пор женятся? Половина браков всё равно заканчивается разводом. В чём смысл? Давайте сделаем сериал про отношения, но с такой точки зрения, которая пытается разобраться с браком, доверием, командной работой, одиночеством и прочим таким.

Похоже, поклонникам оригинальной картины вряд ли стоит надеяться повторить с сериалом прежний опыт. Создатели преследуют совершенно другие цели.

В экшен-ромкоме Дага Лаймана Питт и Джоли изобразили парочку супершпионов, которые поженились, но забыли рассказать друг другу всю правду о себе. Также они работают на разные конторы, и когда правда вскрывается, приходится спасать себя и разваливающийся брак.