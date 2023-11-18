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СЕРИАЛЫ
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Воздаём должное съёмочной команде «Локи» в ролике о создании второго сезона

Второй сезон марвеловского приключения «Локи» отгремел, завершив путешествие главного героя в исполнении Тома Хиддлстона на высокой ноте. Шутка ли, теперь официальный титул Локи — бог Локи. Вознаградили персонажа за все его предыдущие мытарства и сценарные над ним издевательства.

Сериал, может, и закончился, зато дополнительные материалы к нему — нет. В сеть выложили ролик о создании антуража второго сезона, свидетельствующий о добросовестной работе художников-декораторов. Есть чем восхититься — у них даже потолки были! Не каждая студийная декорация может таким похвастаться.

Теги
ВидеоЛоки
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Источник фотографий: Depositphotos

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