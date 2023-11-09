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Ответим на все вопросы — трейлер финала второго сезона «Локи» делает громкое заявление

Всего несколько часов отделяют ещё не разбежавшихся зрителей от важного откровения — финального эпизода второго сезона «Локи». В сети появился трейлер заключительного эпизода, в котором создатели сериала обещают дать ответы на все вопросы. Ну наконец-то. Может, хоть шестая серия нам объяснит, на что были потрачены предыдущие пять.

Локи в исполнении Тома Хиддлстона и Мобиус в исполнении Оуэна Уилсона — по-прежнему главная пара сериала, наблюдать за которой не надоедает. Всё остальное как раз и вызывает исключительно вопросы.

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Источник фотографий: Depositphotos

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