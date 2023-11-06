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Второй сезон «Локи» стартовал заметно хуже первого

Источник: Disney+

Самый перспективный сериал производства Marvel Studios, которому даже посчастливилось получить продление на второй сезон, возложенного на него доверия, судя по всему, не оправдал. Рейтинговые данные, предоставленные аналитической фирмой Nielsen, указываю на слабый старт продолжения «Локи».

За первые три дня после премьеры первый эпизод второго сезона собрал 446 млн минут просмотров. И это на 39% меньше, чем показатель открывающей серии первого сезона — в июне 2021-го зрительского энтузиазма хватило на 731 млн минут просмотров. К слову, стоит учитывать, что в указанные 446 минут вошли и просмотры за тот же период шести серий первого сезона, поэтому чистые просмотры первого эпизода продолжения ещё скромнее.

А вот по заверениям стриминговой платформы Disney+, премьера второго сезона «Локи» собрала 10,9 млн просмотров по всему миру, что составляет около 512 млн минут. Чьим замерам верить — каждый решит для себя сам.

Теги
Локи
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Источник фотографий: Depositphotos

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