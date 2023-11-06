Злодей Нил Патрик Харрис и его игрушки на постере спецэпизода «Доктора Кто»

Традиционные зимние праздники всё ближе, а вместе с ними близятся ещё и праздники специальные. Праздновать их будут все, кто ещё верит во франчайз «Доктор Кто». В конце года поклонники легендарной вселенной получат целых три специальных эпизода, приуроченных к 60-летию сюжета о великом путешественнике. И поток промо-материалов не даёт нам об этом забыть.

В сети появился свежий постер к первой серии, которая выйдет на экраны 25 ноября. В этом эпизоде реинкарнировавший в Четырнадцатого Доктора Дэвид Теннант столкнётся со злодеем Нилом Патриком Харрисом, трансгендером Роуз и прочими ужасами.