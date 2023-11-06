 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Cюжeтный тpeйлep Lords of the Fallen Maнгy «Иcтopия o дeдyшкe и бaбyшкe, кoтopыe вepнyлиcь к cвoeй мoлoдocти» coбepyт в вoceмь тoмoв Пpoклятыe бopцы Зaк Эфpoн и Джepeми Aллeн Уaйт нa нoвoм кaдpe из дpaмы «Жeлeзный кoгoть» Cepиaл «Cёгyн» пoкaзaл cвoи бeзгoлoвыe пocтepы «Я, Bлaдыкa дeмoнoв, взял эльфийкy-paбыню в жёны. И кaк жe мнe eё любить?» — тизep и aвтopы фэнтeзийнoй poмaнтики
• • •
 
СЕРИАЛЫ
165

Злодей Нил Патрик Харрис и его игрушки на постере спецэпизода «Доктора Кто»

Традиционные зимние праздники всё ближе, а вместе с ними близятся ещё и праздники специальные. Праздновать их будут все, кто ещё верит во франчайз «Доктор Кто». В конце года поклонники легендарной вселенной получат целых три специальных эпизода, приуроченных к 60-летию сюжета о великом путешественнике. И поток промо-материалов не даёт нам об этом забыть.

В сети появился свежий постер к первой серии, которая выйдет на экраны 25 ноября. В этом эпизоде реинкарнировавший в Четырнадцатого Доктора Дэвид Теннант столкнётся со злодеем Нилом Патриком Харрисом, трансгендером Роуз и прочими ужасами.

Постеры сериала «Доктор Кто»
Теги
ГалереяДоктор Кто
Комментарии

Ещё на эту тему

1Дэвид Теннант и Нил Патрик Харрис на свежих кадрах «Доктора Кто» 17«Дoктop Kтo» пoкaзaл тpeйлep нoвыx пpиключeний Дэвидa Teннaнтa c жyтким кaдpoм в кoнцe 5Дэвид Teннaнт: «B cпeцэпизoдax „Дoктopa Kтo“ Pacceл T. Дэвиc copвaлcя c цeпи»

Тоже интересно

16Эдди Иззapд игpaeт Hинy Джeкилл и Pэйчeл Xaйд в тpeйлepe yжacтикa «Дoктop Джeкилл» 9Keйт Mapa пpитaщит из кocмoca пpишeльцa для Лopeнca Фишбёpнa 0Hacтoльныe впeчaтлeния: двa «Kpyтaгидoнa» и «Pик и Mopти: Близкиe pикoнтaкты pикoвoй cтeпeни» 0«Cпoкoйнoй нoчи, миp» — тpeйлep и дpyгиe пoдpoбнocти aнимe пpo дeлa ceмeйныe в виpтyaльнoм и peaльнoм миpax 3Hoвый бecплaтный oтeчecтвeнный движoк Nau Engine пpинимaeт зaявки нa тecтиpoвaниe

Далее на КГ

1
Премьеру «Пингвина» перенесли на более поздний срок
 0
Трейлер «Мятежной луны» Зака Снайдера на подходе
 6
Первый взгляд на «Ричера» во втором сезоне (тизер)
 0
Создатель Дэдпула напишет комикс про Кейбла
 0
Хоакин Феникс во всю высь и ширь на постере эпика «Наполеон» для IMAX
 0
KГ игpaeт: Lies of P, чacть 3
 4
Крайне опасный батя Марк Уолберг в трейлере экшен-комедии «Семейный план»
 7
Страхолюдый медведь-убийца на промо-кадре «Винни-Пух: Кровь и мёд 2»
 0
«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 3
Украсть самолёт! Армия воров Кевина Харта в очередном проходняке от Netflix (трейлер)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме Koнeц «Игpы Дapвинa»: зaкoнчилacь мaнгa oт дyэтa FLIPFLOPs, пo кoтopoй выпycтили aнимe
 
Кино Лиaм Hиcoн в нeoжидaннoй poли киллepa нa пeнcии в тpeйлepe фильмa «Ha зeмлe cвятыx и гpeшникoв»
 
Ивeнт Cult of Carnage pacкpыл иcтинныe cтpaдaния клaccичecкoгo пepcoнaжa из миpa Чeлoвeкa-пayкa
 
Юpий Cтoянoв и Глeб Kaлюжный шyтят в тpeйлepe кoмeдии «Tpeпaчи»
 
Keйли Kyoкo и Kpиc Meccинa пpoдoлжaт «мaньячить» — чёpнaя кoмeдия «Ocнoвaнo нa peaльныx coбытияx» пpoдлeнa
 
Kapлa Гyджинo явилacь кapaть бoгaчeй в cвeжeм тизepe «Пaдeния дoмa Aшepoв»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Телеовощи – 521: Выключите и включите
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 592: «Продавцы боли», экранизация Five Nights at Freddy's, новый «Изгоняющий дьявола»
 
0Ноль кадров в секунду – 498: Yakuza Crossing
 
 
7ЕВА – 553: Старые робо-расисты
 
2Телеовощи – 520: Активированный прибор
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 591: «Пила 10», фильм Билла Бёрра, кoнcepвaтивная «Бeлocнeжка», «Телохранитель на фрилансе»
 
0Ноль кадров в секунду – 497: M for Macho
 
4ЕВА – 552: Эффект Бенто
 
0Телеовощи – 519: Правильно разыгранные карты
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 590: Актёры требуют денег, необычная судебная драма, «Конкретный убийца», мучения Эмбep Xёpд
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru