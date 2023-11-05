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СЕРИАЛЫ
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Дэвид Теннант и Нил Патрик Харрис на свежих кадрах «Доктора Кто»

День легендарного возвращения всё ближе, поэтому различные издания дружно публикуют эксклюзивные промо-материалы к специальным эпизодам «Доктора Кто» в честь 60-летнего юбилея культового франчайза. Вот вам пачка свежих кадров из спецэпизодов, которые выйдут в эфир 25 ноября, 2 декабря и 9 декабря.

Напомним, в праздничных сериях зрителей порадуют возвращением к роли Дэвида Теннанта (играет не Десятого, а Четырнадцатого Доктора), а главного злодея мастерски, в чём мы ни на гран не усомнимся, воплотит на экране Нил Патрик Харрис.

Кадры из сериала «Доктор Кто» Кадры из сериала «Доктор Кто» Кадры из сериала «Доктор Кто» Кадры из сериала «Доктор Кто» Кадры из сериала «Доктор Кто»
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ГалереяДоктор Кто
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Источник фотографий: Depositphotos

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