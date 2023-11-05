Дэвид Теннант и Нил Патрик Харрис на свежих кадрах «Доктора Кто»

День легендарного возвращения всё ближе, поэтому различные издания дружно публикуют эксклюзивные промо-материалы к специальным эпизодам «Доктора Кто» в честь 60-летнего юбилея культового франчайза. Вот вам пачка свежих кадров из спецэпизодов, которые выйдут в эфир 25 ноября, 2 декабря и 9 декабря.

Напомним, в праздничных сериях зрителей порадуют возвращением к роли Дэвида Теннанта (играет не Десятого, а Четырнадцатого Доктора), а главного злодея мастерски, в чём мы ни на гран не усомнимся, воплотит на экране Нил Патрик Харрис.