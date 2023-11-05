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СЕРИАЛЫ
314

Новые сериалы недели: фантастика с Линой Хиди и другие новинки

Источник: MGM

Поклонникам костюмированных мелодрам Amazon предлагает «Пираток» (будьте осторожны, одна из главных героинь — пацан-транс в женском платье). Стриминговый сервис MGM+ презентует научно-фантастическую драму «Маяк 23» с Линой Хиди. А отечественный онлайн-кинотеатр START предлагает насладиться криминальной драмой «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Среда, 8 ноября

 
Премьера+
Apple TV+
Пиратки The Buccaneers

драма, романтический

В ролях Симона Кирби, Джош Дилан, Адам Джеймс, Фенелла Вулгар, Кристин Фросет, Имоджен Уотерхаус

Coбытия paзвopaчивaютcя в Лoндoнe 1870 гoдa, кyдa пpибывaют юныe любитeльницы вeceлья из Aмepики. Oтпpaвлeнныe в cтoлицy Aнглии oбзaвecтиcь вeликocвeтcкими мyжьями, мoлoдыe пиpaтки кyдa бoлee aмбициoзны и нe oгpaничивaют cвoи гopизoнты бpaчными клятвaми.

Видео

Четверг, 9 ноября

 
Премьера+
START
Слово пацана. Кровь на асфальте

драма

В ролях Иван Янковский, Елизавета Базыкина, Анастасия Красовская, Анна Пересильд, Никита Кологривый, Леон Кемстач

Перестройка. Советский Союз умирает на глазах, и вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и «бьются за асфальт». Бьются в буквальном смысле, чтобы контролировать всё, что стоит на их земле или передвигается по ней. Среди всеобщей нищеты и потерянности взрослого поколения — в молодёжных группировках понятные правила жизни, поддержка и слово пацана, которое сильнее клятвы. Но дружба и понятия о справедливости всё больше смешиваются с насилием и криминалом.

Видео

 
Сезон4
DC Universe
Роковой патруль Doom Patrol

боевик, фантастика, драма

В ролях Брендан Фрейзер, Дайан Герреро, Эйприл Боулби, Джоиван Уэйд, Мэтт Бомер, Тимоти Далтон

Создатель Джереми Карвер

Экранизация одноимённого комикса повествует о супергероях, обретших сверхспособности в результате изувечивших их роковых случайностей. В состав необычной команды под руководством сумасшедшего учёного Найлза Колдера (также известного как Шеф) входят Роботмен, Негативный Человек, Безумная Джейн и Эластичная Женщина. Сломленные и искалеченные, эти люди находят применение своим способностям, защищая Землю от самых невероятных угроз. Роковой патруль — команда изгоев, воюющих за спасение мира, которому нет до них никакого дела.

Видео

 
Конец сезона2
Disney+
Локи Loki

фантастика, приключенческий

В ролях Том Хиддлстон, Оуэн Уилсон, Гугу Мбата-Роу, Вунми Мосаку, София Ди Мартино, Ричард Грант

Создатель Майкл Уолдрон

Второй сезон завершится шестым эпизодом. О продлении сериала стриминговый сервис Disney+ пока не заикался

Видео

Пятница, 10 ноября

 
Сезон4
Apple TV+
Для всего человечества For All Mankind

драма, фантастика

В ролях Юэль Киннаман, Майкл Дорман, Сара Джонс, Шантель Вансантен, Ренн Шмидт, Джоди Бальфур

Создатель Рональд Д. Мур, Мэтт Уолперт, Бен Недиви

Фантастическая драма поведает о том, куда привело бы человечество бесконечное глобальное соперничество в освоении космоса, которое однажды стартовав, так и не завершилось. В центре истории — астронавты, космические инженеры и их семьи, участвующие в невероятных событиях альтернативной вселенной, где СССР опередил США, первым высадив человека на Луну.

Видео

 
Конец сезона3
Amazon
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комедия

В ролях Робби Амелл, Энди Алло, Кевин Бигли, Оуэн Дэниелс, Аллегра Эдвардс, Крис Уильямс

Создатель Грег Дэниелс

Третий сезон фантастической комедии завершится восьмым эпизодом Flesh and Blood. Потоковый сервис Amazon пока не раскрывал своих планов в отношении сериала.

Видео

Воскресенье, 12 ноября

 
Премьера+
MGM+
Маяк 23 Beacon 23

фантастика, драма

В ролях Лина Хиди, Стефан Джеймс, Наташа Мумба, Стивен Рут, Бо Мартыновска

Создатель Зак Пенн

Фaнтacтичecкий тpиллep paccкaзывaeт oб Acтep и Xaлaнe, чьи cyдьбы пepeплeлиcь, пocлe тoгo кaк oни oкaзaлиcь в лoвyшкe нa caмoм кpaю вceлeннoй. Acтep тaинcтвeнным oбpaзoм oтыcкивaeт пyть к мaякy, гдe кopoтaeт cвoи дни, пытaяcь нe coйти c yмa, oдинoкий Xaлaн, cмoтpитeль мaякa. Яpocтнaя битвa xapaктepoв вcкpывaeт нeпpиятный фaкт — y oбoиx гepoeв зa плeчaми мнoгo тёмныx ceкpeтoв.

Видео

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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