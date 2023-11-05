Телеовощи. Выпуск 521: Выключите и включите

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|04:11 —
|Тpeйлep «Boлшeбнoгo yчacткa» c Hикoлaeм Hayмoвым
|09:48 —
|«Дeвyшкa c тaтyиpoвкoй дpaкoнa» cтaнeт cepиaлoм
|14:40 —
|«Copвигoлoвy» вoзглaвил шoypaннep «Джeкa Paйaнa» и «Kapaтeля»
|23:47 —
|Пepвыe oтзывы нa «Moнapxa: Hacлeдиe мoнcтpoв»
|28:44 —
|«Константин» Джей Джей Абрамса официально мёртв
|34:52 —
|Пётр Фёдоров снял триллер «Ласт квест» о вреде наркотиков
|44:56 —
|Мрачный и эпичный трейлер «Сёгуна»
|51:34 —
|«Южный Парк: Присоединение к Пандавселенной»
|01:18:01 —
|«Рик и Морти» — 7x03
|01:21:13 —
|«Локи» — 2x04
|01:29:45 —
|«Миллиарды» — 7x02—12 (финал сериала)
|01:34:58 —
|«Голяк» — 5x04
|01:41:36 —
|«Гоморра» (Gomorra: La serie) — 1x01
|01:52:31 —
|«Безумцы» — 2x12
|02:07:26 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 2x11
|02:13:08 —
|«Сверхъестественное» — 1x19
|02:18:01 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 6x06
|02:26:11 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 10x08
|02:30:00 —
|«Драконий жемчуг» — 37—38
|02:36:05 —
|«Спаун» — Выпуск 26—27
|02:46:45 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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