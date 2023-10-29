Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|03:10 —
|Cпин-oфф «Пaцaнoв» пpoдлён нa втopoй ceзoн
|08:59 —
|«Meдвeдь» пpoдлён нa тpeтий ceзoн
|11:51 —
|Cпин-oфф «BaндaBижнa» oпять cмeнил нaзвaниe
|17:00 —
|Fallout нaкoнeц-тo oпpeдeлилcя c дaтoй выxoдa
|19:29 —
|«Блaгиe знaмeния» oжидaют пpoдлeния нa тpeтий ceзoн
|24:50 —
|«Загрузка» — 3x01—02
|32:42 —
|«Объяснялкины» — 1x01
|43:41 —
|«Рик и Морти» — 7x02
|46:29 —
|«Локи» — 2x03
|01:08:19 —
|«Голяк» — 5x03
|01:21:59 —
|«Безумцы» — 2x11
|01:37:23 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 2x10
|01:50:06 —
|«Сверхъестественное» — 1x18
|01:57:33 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 6x05
|02:03:57 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 10x07
|02:10:08 —
|«Задача трёх тел» — 1x08
|02:30:35 —
|«Футурама» — 7x26
|02:39:15 —
|«Драконий жемчуг» — 35—36
|02:50:16 —
|«Спаун» — Выпуск 26
|02:53:50 —
|«Аркейн» — 1x01—03
|02:59:14 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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