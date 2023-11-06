Слегка безумная Джуно Темпл в свежем тизере пятого сезона «Фарго»

Сразу видно, Дот Лайон в исполнении Джуно Темпл — женщина непростая, и прошлое у неё наверняка из тех, что требуют обязательной экранизации. Героиня, правда, пытается оставить это прошлое позади, но отрубить этот хвост так просто не получится. Особенно если на него присел матёрый шериф. Оного в пятом сезоне «Фарго» убедительно играет Джон Хэм.

Пятый сезон криминальной антологии Ноя Хоули, где находится место и драме, и чёрному юмору, стартует на малых экранах 21 ноября. Речь в новой истории пойдёт о притворяющейся приличной домохозяйкой беглянке, преследующем её шерифе и похищении сына этого самого шерифа.