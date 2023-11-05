Джо Кири излучает крутость в свежем тизере пятого сезона «Фарго»

Помощник шерифа и по совместительству его сын в исполнении Джо Кири уверен в своих силах и профессиональных навыках, что наверняка послужит источником проблем. Впрочем, проблемы тут не только у него. В сети появился свежий тизер пятого сезона криминальной антологии «Фарго» Ноя Хоули.

А вот отец парня — шepиф Poй Tиллмaн (Джoн Xэм) — действительно занят важным делом. Суровый служитель закона выслеживает преступницу Дoт Лaйoн (Джyнo Teмпл), которая умудрилась сбежать у него из-под носа, но прошлое её всё-таки настигает, позволяя шерифу снова напасть на её след.