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Большая бляха Джона Хэма на свежем постере «Фарго»

Отчаянные времена требуют отчаянных мер, а суровые времена требуют суровых людей при исполнении. На это намекает свежий постер пятого сезона криминальной антологии «Фарго» от Ноя Хоули. Того самого сурового служителя закона Роя Тиллмана играет Джон Хэм. Чуть больше узнать о его профессиональных методах зрители смогут 21 ноября, в день премьеры нового сезона.

В основном актёрском составе пятой телеглавы также снялись Джо Кири (сын шерифа и его помощник) и Джуно Темпл (самозванка с тёмным прошлым Дот Лайон).

Постеры сериала «Фарго»
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ГалереяФарго
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Источник фотографий: Depositphotos

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