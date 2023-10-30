Команда по спасению вселенной действует в свежем трейлере второго сезона «Локи»

До завершения второго сезона фантастических приключений Тома Хиддлстона и компании во времени и пространстве осталось всего два эпизода, и поэтому самое время выпустить ещё один трейлер «Локи», дабы сподвигнуть зрителей досмотреть-таки продолжение до конца. Говорят, там будет на что посмотреть. Мол, вы просто не представляете, что ждёт вас в финале.

В общем, если четвёртый эпизод марвеловского сольника вас вдохновил (или, что важнее, не вдохновил), видеоролик должен вывести вас в режим повышенного ожидания, ведь всё самое интересное создатели припасли для последних двух серий.