 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ИП Дьяков В.А, ИНН 711504980780, ЕРИР #a-24825

Токен: 4CQwVszH9pUnJiKXcAL

   
Hoвыe cepиaлы нeдeли: aдaптaция игpы Twisted Metal, вoзвpaщeниe «Фyтypaмы» Boплoщaй мeчты в peaльнocть — Дэвид Xapбop paccкaзывaeт o cкopocтнoм «Гpaн Typизмo» (видeo) Heдeля cepиaлoв нa KГ — глaвныe нoвocти 24–30 июля Пepвый взгляд нa «Бyкиныx» oт Aндpeacянa — нoвыe oбpaзы знaкoмыx гepoeв (фoтo) Люди и дeмoны в тpeйлepe aнимe «Oммёдзи»
• • •
 
СЕРИАЛЫ
347

Команда по спасению вселенной действует в свежем трейлере второго сезона «Локи»

До завершения второго сезона фантастических приключений Тома Хиддлстона и компании во времени и пространстве осталось всего два эпизода, и поэтому самое время выпустить ещё один трейлер «Локи», дабы сподвигнуть зрителей досмотреть-таки продолжение до конца. Говорят, там будет на что посмотреть. Мол, вы просто не представляете, что ждёт вас в финале.

В общем, если четвёртый эпизод марвеловского сольника вас вдохновил (или, что важнее, не вдохновил), видеоролик должен вывести вас в режим повышенного ожидания, ведь всё самое интересное создатели припасли для последних двух серий.

Теги
ВидеоЛоки
Комментарии

Ещё на эту тему

+«Сорвиголову» возглавил шоураннер «Джека Райана» и «Карателя» 4Том Хиддлстон призывает вас отыскать свою великую цель на постере «Локи» +Kaнг, Paвoннa и Mиcc Mинyткa нa cвeжиx пocтepax втopoгo ceзoнa «Лoки»

Тоже интересно

3DC пpeдcтaвилo жeнcкyю вepcию Xaшa пoд имeнeм Шyш 0Чoнxo из Ateez пpиocтaнaвливaeт дeятeльнocть из-зa тpaвмы 12Явлeниe Чёpнoгo Meccии в тpeйлepe иcтopичecкoгo эпикa «Kнигa Kлapeнca» 0Бывшaя yчacтницa Momoland Hэнcи пoдпиcaлa кoнтpaкт c нoвым aгeнтcтвoм 1Фpиpeн и eё кoмпaньoны в тpeтьeм тpeйлepe фэнтeзи «Пpoвoжaющaя в пocлeдний пyть Фpиpeн»

Далее на КГ

18
«Домовёнок Кузя» Сарика Андреасяна показал своё лицо (фото)
 3
Самые привлекательные киски «Капитана Марвел 2» на одном постере
 0
«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 9
Ужасная критика и стриминг не помешали ужастику «Пять ночей с Фредди» заработать кучу денег
 8
Режиссёр «Константина 2» продолжает работать над фильмом с Киану Ривзом
 4
Крис Пратт в роли Гарфилда поздравляет с Днём кошек (фото)
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 23–29 октября
 5
Новые сериалы: военная драма Шона Леви и другие новинки
 1
«Мальчик и птицa» — тизер с отрывком музыкальной темы аниме-фильма Xaяo Mиядзaки и клип на песню
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Гepoи «Дюны 2» yкpacили coбoй oблoжки нoвoгo выпycкa Empire
 
Аниме «Kaгypaбaчи» — в Weekly Shounen Jump cтapтoвaлa мaнгa пpo бoи нa мeчax и мecть
 
Игры Cлишкoм мнoгo пpoвaлoв: coздaвшaя Saints Row cтyдия Volition нaкoнeц-тo зaкpытa
 
Кино Свяжемся с вами позже: ужастик «Чёрный телефон 2» выйдет в 2025 году
 
«Бecпpинципныe» вepнyтcя из дepeвни в чeтвёpтoм ceзoнe (фoтo)
 
Пopтpeты жepтв нa пocтepax xoppopa «Пaдeниe дoмa Aшepoв»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 520: Активированный прибор
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 591: «Пила 10», фильм Билла Бёрра, кoнcepвaтивная «Бeлocнeжка», «Телохранитель на фрилансе»
 
0Ноль кадров в секунду – 497: M for Macho
 
4ЕВА – 552: Эффект Бенто
 
0Телеовощи – 519: Правильно разыгранные карты
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 590: Актёры требуют денег, необычная судебная драма, «Конкретный убийца», мучения Эмбep Xёpд
 
0Ноль кадров в секунду – 496: Похер — это другое
 
 
12ЕВА – 551: (Не) смогли дропнуть
 
0Телеовощи – 518: Разный кримпай
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 589: «Звук свободы», «Особняк с привидениями», фильм пpo Maйклa Джeкcoнa, возвращение Джoна Ву
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru