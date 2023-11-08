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5
СЕРИАЛЫ
582

Финальный постер «Локи» на что-то намекает

Второй сезон фантастической беготни, мельтешения и размазывания по пространственно-временному континууму подходит к концу, и пора бы его создателям вытаскивать из своего рукава заготовленные козыри, если они там вообще имеются. В сети появился финальный постер «Локи», намекающий, мол, реальность обманчива.

Ходят по сети кое-какие спойлерные слухи в отношении заглавного персонажа. Возможно, свежий плакат как раз на них и намекает. Но тут уж придётся дождаться заключительного эпизода, который, понадеемся, к чему-то приведёт всю эту марвеловскую тягомотину.

Постеры сериала «Локи»
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ГалереяЛоки
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Источник фотографий: Depositphotos

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