Финальный постер «Локи» на что-то намекает

Второй сезон фантастической беготни, мельтешения и размазывания по пространственно-временному континууму подходит к концу, и пора бы его создателям вытаскивать из своего рукава заготовленные козыри, если они там вообще имеются. В сети появился финальный постер «Локи», намекающий, мол, реальность обманчива.

Ходят по сети кое-какие спойлерные слухи в отношении заглавного персонажа. Возможно, свежий плакат как раз на них и намекает. Но тут уж придётся дождаться заключительного эпизода, который, понадеемся, к чему-то приведёт всю эту марвеловскую тягомотину.