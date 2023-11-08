Шериф Джон Хэм и его цель Джуно Темпл на постерах пятого сезона «Фарго»

Кабелmный канал FX и стриминг Hulu позаботятся о том, чтобы до премьеры пятого сезона «Фарго» его основные персонажи стали вам почти родными. Упрочить знакомство помогает подборка персонажных постеров основных действующих лиц нового криминального сюжета от создателя антологии Ноя Хоули.

Персонального постера удостоились Дороти Лайон (Джуно Темпл), маршал из Северной Дакоты Уитт Фарр (Ламорн Моррис), шериф Рой Тиллман (Джон Хэм), его сын и помощник Гатор Тиллман (Джо Кири), а также богачка Лорэйн Лайон (Дженнифер Джейсон Ли) и Уэйн Лайон (Дэвид Рисдэйл).

Их не лишённая чёрного юмора история начнётся 21 ноября.