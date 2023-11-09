«Кровь Зевса» напоминает о себе тизером второго сезона

Может, кто-нибудь ещё помнит, что три голда назад на Netflix вышел первый сезон вдохновлённого античными мифами анимационного фэнтези «Кровь Зевса». В 2020-м проект успел и продлением обзавестись, но хиатус основательно затянулся. И наконец-то пришло время напомнить, что история Херона обязательно продолжится. Правда, не раньше чем в следующем году.

В центре истории — юноша-изгой, который однажды узнаёт, что он полубог, законный сын Зевса. Именно ему под силу в одиночку спасти мир людей и богов. Но чтобы сделать это, он должен спастись от гнева богини, страстно желающей его смерти.